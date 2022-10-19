Cumhuriyet mahallesi muhtarlık binasının temeli atıldı
İçişleri Bakanlığının '30 Büyükşehir 100 Muhtarlık Hizmet Binası' projesi kapsamında, Cumhuriyet Mahallesi'ne inşa edilecek muhtarlık binası için temel atma töreni düzenlendi. Törende konuşan Başkan Yılmaz, 'Bu çalışma bizlere ilham oldu. Silivri Belediyesi olarak ilçemizde muhtarlık binası olmayan yerlere muhtarlık yapacağız ve fiziki durumu yetersiz olan binalarımızı da yenileyeceğiz.' dedi.
SOLMAZ: “EMEĞİ GEÇENLERE TEŞEKKÜR EDİYORUM”
Törenin açılış konuşmasını yapan Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Nuri Solmaz, “Muhtarlık binamızın yapımında emeği geçen İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu’ya, Kaymakamımız Tolga Toğan’a ve Belediye Başkanımız Volkan Yılmaz’a teşekkür ediyorum. Binamızın Silivri’mize ve mahallemize hayırlı olmasını diliyorum.” dedi.