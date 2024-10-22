Cumhuriyet Mahallesi'nde Asfaltlama Çalışmaları Devam Ediyor
Silivri Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Mahallesi Tandoğan Sokak'ta asfaltlama çalışmalarını sürdürüyor. Başkan Yardımcısı Tan Hüseyin Kıroğlu, çalışmaları yerinde inceledi.
Silivri Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Mahallesi Tandoğan Sokak'ta asfaltlama çalışmalarını sürdürüyor. Başkan Yardımcısı Tan Hüseyin Kıroğlu, çalışmaları yerinde inceledi.
Silivri Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Mahallesi Tandoğan Sokak'ta yürütülen asfaltlama çalışmalarını hız kesmeden devam ettiriyor. Çalışmaların ilerleyişini yerinde inceleyen Silivri Belediye Başkan Yardımcısı Tan Hüseyin Kıroğlu, ekiplerden detaylı bilgi aldı. Belediye yetkilileri, bölgedeki altyapı ve üstyapı düzenlemelerinin en kısa sürede tamamlanacağını belirtti.