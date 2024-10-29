Cumhuriyet Sergisinin Açılışı Gerçekleştirildi

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Oğuz Aral Sanat Galerisi’nde Cumhuriyet Sergisi’nin açılışını gerçekleştirdi. Sergi hakkında konuşan Başkan Balcıoğlu, “Sanat, bir toplumun kültürel ve sosyal gelişiminde önemli bir rol oynar. Bu sergi, Cumhuriyetimizin bize kazandırdığı değerlere sahip çıkmanın ve onları yaşatmanın güzel bir örneği” dedi.

Açılışta emeği geçen sanatçılara teşekkür eden Başkan Balcıoğlu, serginin 17 Kasım 2024 tarihine kadar açık olacağını hatırlattı. Başkan Balcıoğlu, tüm sanatseverleri sergiye davet etti.

