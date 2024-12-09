Cumhuriyet sınıfları Anıtkabir'i ziyaret etti

Medicana Eğitim Grubu MBA Okulları öğrencileri, eğitimcileri, yöneticileri ve veliler, Cumhuriyetin 101. yılı nedeniyle Anıtkabir’i ziyaret etti.

MBA Okulları yöneticilerinin de katılım gösterdiği ziyaret ve törende, öğrenciler Atatürk ve Kurtuluş Savaşı Müzesi’ni, eski Meclisi, Anadolu Medeniyetler Müzesi’ni gezerek, Atatürk’ün hayatına ve Cumhuriyet’in kuruluşuna tanıklık eden tarihi öğrenme fırsatı buldu. MBA Okulları Genel Müdür Yardımcısı Ali Gündoğdu’nun başkanlığında gerçekleşen Anıtkabir’deki törende Atatürk’ün mozolesine çelenk bırakılarak, saygı duruşunda bulunuldu. Gündoğdu, Anıtkabir Özel Defteri’ne şunları yazdı:

“Burada olmak, Cumhuriyet’in ışığını ilelebet yaşatma kararlılığımızın bir ifadesidir. Burada olmak, kalbimizde ve zihnimizde her daim derinleşen Cumhuriyet değerlerimizle kişisel etkimizi tüm dünyada göstereceğimizin sözüdür. Ulu Önderimiz, Cumhuriyet sınıflarımızdan mezun ettiğimiz öğrencilerimizle etik ve bilimsel tutum her zaman önceliğimiz olacak. Cumhuriyetimizin asırlarca sürecek ilhamını, eğitimle ve eğitimde yaşatmak özgür duruşumuzun pusulası olacak. Sana olan sevgimiz ve bağlılığımız hep genç, asırlık başarılara eğitim tutkumuzla imza atacağımız yenilikçi cesaretimiz ilelebet. Derin özlem, sonsuz minnet ve saygılarımızla."