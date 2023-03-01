Cumhuriyet tarihinin en çok ölümlü sivil deniz kazasında yaşamını yitirenler dualarla anıldı

Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en ölümlü sivil deniz kazası olan 1 Mart Üsküdar Vapuru faciasında yaşamını yitirenler, Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde düzenlenen anma töreninde dualarla anıldı.

1 Mart 1958 tarihinde İzmit-Gölcük seferini yaptığı sırada şiddetli rüzgar sebebiyle Derince açıklarında batan Üsküdar Vapurunda hayatlarını kaybeden 392 kişi, felaketin 65. yıldönümünde Gölcük Belediyesi tarafından düzenlenen program eşliğinde anıldı. 1 Mart Üsküdar Şehitliği’nde düzenlenen program, çelenk sunumu ile başladı.

"Bizleri derin bir üzüntüye boğan bir tarihtir"

Kazanın acı izler bıraktığını ifade eden Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, "İlçemizin tarihinde; 4 Nisan 1953 Dumlupınar Denizaltısı faciası, 1 Mart 1958 Üsküdar Vapuru faciası ve 17 Ağustos 1999 Gölcük Depremi kalplerimizde derin izler bırakan acı hatıralardır. 1 Mart 1958 kalplerimizde burukluk oluşturan, tahsil gören bir nesli yitirdiğimiz, bizleri derin bir üzüntüye boğan bir tarihtir. Kahramanmaraş merkezli depremde ve 17 Ağustos 1999 depreminde ve diğer deprem felaketlerinde vefat eden vatandaşlarımıza, Üsküdar faciasında hayatını kaybeden hemşerilerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine sabırlar diliyorum. Allah, ilçemizi ve memleketimizi her türlü afetten muhafaza eylesin" dedi.

"Sözün kesildiği, bittiği noktadayız"

Kocaeli Vali Yardımcısı Ali Ada ise "Sözün kesildiği, bittiği noktadayız. İnşallah ilçemize, ülkemize bu türlü afet ve faciaları Allah bir daha yaşatmaz. Bunlardan da ders almak zorundayız. Bu faciada hakkın rahmetine kavuşan şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum" diye konuştu.

Protokol konuşmalarının ardından Kuran-ı Kerim tilaveti ile devam eden programda hayatını kaybedenler için dualar edildi. Anma etkinliğinin sonunda protokol üyeleri mezarlara karanfil bıraktı. Ardından Tevfik Hoca Cami’de Mevlid-i Şerif okundu.

Törene Kocaeli Vali Yardımcısı Ali Ada, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, İlçe Milli Eğitim Müdürü Caferi Tayyar Mert, İlçe Emniyet Müdürü Veli Şengül, İl Müftüsü Emin Yılmaz, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğrenciler ile vatandaşlar katıldı.