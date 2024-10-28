Cumhuriyetimizin 101. Yılında Coşkulu Kutlama

Cumhuriyet Halk Partisi Silivri İlçe Başkanı İbrahim Kömür, Silivri Kaymakamlığı tarafından düzenlenen çelenk sunma töreninin ardından Cumhuriyet’in 101. yılı kutlamaları çerçevesinde Silivri Sahili Atatürk Meydanı’nda bir basın açıklaması gerçekleştirdi. Yoğun katılımın olduğu etkinlikte Kömür, Cumhuriyet’in Türkiye için bağımsızlık ve özgürlüğün simgesi olduğunu, bugün ise bu mirasa sahip çıkarak demokrasiyi güçlendirmek adına aynı kararlılıkla yürümeye devam ettiklerini belirtti.

Kömür konuşmasında, "Cumhuriyet kimsesizlerin kimsesidir. Tek adamın istibdat rejimi varsa, halkın demokrasisi var! Cumhuriyeti var!" ifadeleriyle Cumhuriyet’e olan bağlılıklarını ve halk iradesine dayalı bir yönetim anlayışını savunduklarını vurguladı. Türkiye Cumhuriyeti ve Cumhuriyet Halk Partisi'ni Atatürk'ün Türk milletine emanet ettiğini hatırlatan Kömür, “Bu iki kutsal emaneti koruma sözü vererek buradayız,” diyerek, Atatürk ve silah arkadaşlarını minnetle andı.

Kömür, Cumhuriyet’in 101. yılı vesilesiyle yaptığı açıklamada, “Cumhuriyet, yoktan var edilen ve bağımsızlık uğruna nice bedeller ödenen bir eserdir. Bugün bu mirasın sorumluluğunu her zamankinden daha fazla hissediyoruz. Atamız bizlere iki emanet bıraktı: Türkiye Cumhuriyeti ve Cumhuriyet Halk Partisi. Bizler bu emaneti koruma sözü vererek buradayız,” sözleriyle partililerden büyük destek aldı.

Kömür ayrıca, Türkiye'nin halkın gücüyle daha aydınlık yarınlara ulaşacağına dair umut dolu mesajlar vererek, Cumhuriyet'in ışığıyla aydınlanan bir Türkiye için tüm vatandaşlara mücadeleye devam etme çağrısında bulundu.