Cumhuriyetin 100'üncü Yıl Coşkusu Karesi Atatürk Evi'nde Yaşandı

Balıkesir’de Cumhuriyetin Kuruluşunun 100’üncü Yıl dönümü kutlama etkinlikleri Karesi Atatürk Evi’nde coşkuyla devam etti.

Balıkesir’de Cumhuriyetin Kuruluşunun 100’üncü Yıl dönümü sanatsal ve kültürel birçok etkinlikle kutlanmaya devam ediyor. Karesi Belediyesi tarafından Karesi Atatürk Evi’nde düzenlenen Cumhuriyetin Kuruluşunun 100’üncü Yıl dönümü kutlama etkinliğine birçok siyasi parti başkanı ve vatandaş katıldı. Programa katılan Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, yaptığı konuşmada, “Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’üncü kuruluş yıl dönümünde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, bu toprakları vatan yapan aziz şehitlerimizi rahmet, şükran ve minnetle anıyorum. Her bir vatandaşımızın Cumhuriyet Bayramı’nı tebrik ediyorum” dedi. Programa Karesi Kaymakamı Metin Arslanbaş, Balıkesir Büyükşehir Başkan Vekili Mehmet Birol Şahin, Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, AK Parti Balıkesir İl Başkan Vekili Vahdettin Çiftçi, MHP Balıkesir İl Başkanı Niyazi Tunç ve çok sayıda vatandaş katıldı.