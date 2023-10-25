Cumhuriyetin 100'üncü yılı Başkent sokaklarında kutlanıyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyetin 100’üncü yaşını Başkent’in dört bir yanında düzenlenen etkinliklerle kutlamaya başladı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı koordinesinde 23 Ekim Pazartesi günü başlayan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında Başkent’in Türk bayraklarıyla kırmızı ve beyaza bürünen caddeleri, prestij parkları ve simge noktaları Kent Orkestrası, mehter ve bando takımlarının konserlere ile şenleniyor. Cadde ve bulvarların kırmızı beyaza büründüğü Ankara’da Cumhuriyet Haftası etkinlikleri Adnan Ötüken Parkı, Bahçelievler 7. Cadde, Ulus Heykel, Gençlik Parkı, Yeni Tren Garı ve Beşevler Metro İstasyonu’nda Kent Orkestrası ile mehter ve bando takımlarının gösterileriyle devam etti.