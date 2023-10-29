Cumhuriyetin 100. yıl koreografisi mest etti

Gürsu’da Latif Dörtçelik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin hazırladığı özel koreografiye Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık da katıldı. Gürsu Seyir Terası’nda gerçekleştirilen özel gösteride ortaya birbirinden güzel ve duygu dolu anlar çıktı.

Cumhuriyet Bayramı’nın 100. yıl etkinlikleri çerçevesinde Gürsu’da özel ve anlamlı bir etkinlik gerçekleştirildi. Latif Dörtçelik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin 100. yıla özel hazırladıkları ve içinde 450 öğrencinin yer aldığı özel koreografiye Gürsu Belediye Başkanı Mustafa ışık da dahil oldu. Türk Bayrağı, 100. yıl yazısı, kalp oluşturulan gösteride, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün dev posteri de açıldı. Okul öğrencilerinin günlerdir hazırlandıkları ve okul öğretmenlerinin verdikleri desteklerle gerçekleştirilen bu anlamlı gösteriye Gürsu Seyir Terası ev sahipliği yaptı.

Gürsu Seyir Terası’nda yapımı biten dev Türk Bayrağı da yine bu gösteri sonrasında Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık tarafından liseli öğrencilerle göndere çekildi. Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, "Yaşadığımız duygu dolu bu günde Cumhuriyetin gençleri ile bu güzel gösteride yer almak benim için onur oldu. Gürsu’muzda açılışına gün saydığımız bu güzel terasımızda gençlerimizi ağırlamak onlarla Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü anmak, şehitlerimizi anmak, Cumhuriyetimizi kutlamak büyük bir şeref. Geleceğe uzanan bu gençler Cumhuriyetimizi ileride de yaşatmak için çalışacaklar. Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlu olsun. Sen çok yaşa Cumhuriyet" dedi.

Etkinliğin sonunda hatıra fotoğrafı çektiren öğrenciler bu güzel ve anlamlı günde, Gürsu Belediye Başkanı ile beraber gösteri yapmaktan son derece mutlu olduklarını belirtti. Başkan Mustafa Işık ise, Latif Dörtçelik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yönetimine, öğrencilerine ve öğretmenlerine ayrıca teşekkürlerini sundu.