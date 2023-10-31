Cumhuriyetin 100. Yılı Akasya'da coşkuyla kutlandı

Akasya, 23-29 Ekim tarihleri arasında düzenlediği etkinliklerle Cumhuriyetin 100’üncü yılına yakışan bir coşkuya ev sahipliği yaptı. Eyüboğlu Koleji öğrencilerinin Cumhuriyet temalı görsel sanatlar sergisi ile Atatürk’ün Okuduğu Kitaplar Sanal Sergisi 7’den 70’e herkes tarafından büyük beğeni toplarken, koro dinletisi de 100’üncü yıl coşkusunu yansıttı.

Alışveriş deneyiminin ve keyifli aktivitelerin merkezlerinden Akasya, Cumhuriyetin 100’üncü yılına yakışan bir dizi etkinlik düzenledi. Kültür ve sanat etkinliklerini Cumhuriyet’in 100. Yıl coşkusu ile birleştiren AVM’de ziyaretçiler 23 - 29 Ekim tarihleri arasında Eyüboğlu Koleji öğrencilerinin resimlerinden oluşan Cumhuriyet temalı görsel sanatlar sergisini gezme fırsatı buldu. Atatürk’ün en sevdiği kitapların dijital ortama taşındığı Eyüboğlu Koleji - Atatürk’ün Okuduğu Kitaplar Sanal Sergisi de ziyaretçiler tarafından büyük ilgi gördü. Hafta sonu boyunca Mustafa Kemal Atatürk’e adanmış özel fotoğraf köşesinde yapay zeka destekli hatıra fotoğrafı çektiren Akasya misafirleri, bu özel günü ölümsüzleştirme fırsatı yakaladı. Eyüboğlu Koleji koro dinletisi ile süren müzik coşkusu, dünyaca ünlü besteci ve piyanist Anjelika Akbar’ın Cumhuriyet temasına özel repertuarlı konseri ile sona erdi.