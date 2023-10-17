Cumhuriyetin 100. yılı Ataşehir'de coşkuyla kutlanacak

Cumhuriyet Bayramı’nın 100. yıl dönümü Ataşehir’de on binlerin katıldığı fener alayı yürüyüşü ve Sertab Erener konseri ile kutlanacak.

Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Atatürk’ün anıtına çelenk sunma töreni her yıl olduğu gibi, 29 Ekim sabahı Cumhuriyet Meydanı’nda sabah 09.00’da yapılacak.

29 Ekim Pazar günü ise fener alayı korteji için saat 19.00’da Atatürk Mahallesi Migros önünde toplanılacak, kortej yürüyüşe saat 19.15’te başlayacak. Ataşehir Bulvarı’nda yapılacak yürüyüş boyunca; bando, ışık, mapping, hologram ve projeksiyon gösterisi yapılacak. Cumhuriyet coşkusunu yaşatan marşlar ve sloganlar eşliğinde yürüyecek vatandaşlara kortej güzergâhı boyunca Türk bayrağı dağıtılacak. Ataşehir Bulvarı AKOM / Bahçe Market önünde son bulacak yürüyüşün ardından hep birlikte saygı duruşunda bulunulup ve İstiklal Marşı okunacak. Cumhuriyet Bayramı coşkusu, Sertab Erener konseri ile devam edecek.

Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında ayrıca Ataşehir Belediyesi’nin kültür merkezlerinde çeşitli konser, gösteri ve söyleşiler düzenlenecek.

Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 100. yıl dönümü dolayısıyla şunları söyledi: “Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlayacağımız bu bayramda ayrı bir coşku ve heyecan duyuyoruz. Bu anlamda Ataşehirimizde 100 yıllık aydınlığımıza yakışır bir kutlamaya hazırlanıyoruz. Cumhuriyetimizi kuran başta Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere silah arkadaşlarını sonsuz minnet ve saygıyla anıyor, Cumhuriyet Bayramımızın 100. yıl dönümünü en içten dileklerimle kutluyorum. Bu büyük coşkuyu Ataşehir’de hep birlikte yaşamak için tüm yurttaşlarımızı Ataşehir Bulvarı’na davet ediyorum.”

Cumhuriyet Bayramı kutlamaları için Ataşehir Bulvarı Bahçe Market / AKOM mevki kurulacak sahnenin kurulum ve söküm işlemlerinden dolayı 27 Ekim Cuma saat 10.00 ile 30 Ekim Pazartesi saat 20.00 arası çift yönlü olarak trafiğe kapatılacak.