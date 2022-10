Cumhuriyetin 100. yılı için Galatasaray Yönetiminden Anıtkabir'e ziyaret

Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Cumhuriyetin kuruluşunun 100. yılı sebebiyle Anıtkabir’i ziyaret etti.

Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek ve Galatasaray yönetiminden isimler, cumhuriyetin kuruluşunun 100. yılı sebebiyle Anıtkabir’i ziyaret etti. Ziyarete, Galatasaray yönetimi, üyeler, sporcular, dernekler ve taraftarlar katıldı. Galatasaray Başkanı Özbek, insanlar tarafından yoğun ilgi ile karşılandı.

Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılı için Anıtkabir’e ziyaret gerçekleştiren, Galatasaray Başkanı Özbek, “Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu yüce Atatürk, bugün Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100. yılı sebebiyle Galatasaray Spor Kulübü olarak, yönetimimizle, sporcularımızla, çalışanlarımızla ve taraftarlarımızla Atatürk’ün manevi huzurunda bulunmaktan büyük bir gurur ve heyecan duymaktayız. Kurucumuz Ali Sami Yen Bey’in belirttiği hedefler doğrultusunda çizdiği yolda ilerlemekten bir gün olsun vazgeçmedik, vazgeçmeyeceğiz. Fikirleriniz bir spor kulübünden daha fazlası Türkiye’nin öncüsü ve gururu olan Galatasaray Spor Kulübü’nün yolunu her zaman aydınlatmaktasınız, Türkiye Cumhuriyeti’nin yüzü Galatasaraylılar olarak, bugün burada huzurunuzda Türkiye Cumhuriyetimizin 100. yılında her branşta ulusal ve uluslararası daha büyük başarılara imza atacağımıza hep birlikte söz veriyoruz. Ebedi saygılarımla yüce Atatürk” ifadelerini kullandı.

Kutlamalar için sporcular ve yönetim kurulu ile Atanın huzuruna çıktıklarını söyleyen Galatasaray Başkanı Özbek, “Atamızın her zaman bize yol göstereceği, bize ışık tutuyor olması her zaman bizim için çok önemlidir. Galatasaray olarak onun çizdiği yolda her zaman en büyük güçle, en büyük kuvvetle yürüyeceğimizi zaten kendi huzurunda da tekrarladık. Her yerde de tekrarlıyoruz. Bugünkü ziyaretimizin sebeplerinden biri de önümüzdeki sene Cumhuriyetin kuruluşunun 100. yılı kutlanacak. Bu 100. yıla giderken bazı etkinliklerimiz olacak. Taraftarlarımız, sporcularımız ve yönetim kurulu da buradaydı, sporcularımızda buradaydı. Güzel bir ziyaret olduğunu düşünüyorum Atamızın huzurunda, onun izinde olduğumuzu, onun devrimlerine her zaman sahip çıkacağımızı kendisinin huzurunda söyledim ve deftere yazdım. Galatasaray spor kulübü, taraftarlar, yönetenler ve sporcular hepsi bir bütün. Bugün burada bunun çok güzel yansımasını gördük. Gayet güzel bir taraftar grubumuz vardı. Galatasaray’ı sevenler buradaydı. Çok güzel bir ziyaret olduğunu düşünüyorum” dedi.

Dursun Özbek ve yönetim kurulu, Anıtkabir Özel Defteri’ni imzaladıktan sonra Anıtkabir’i ziyaret eden taraftarlar tarafından yoğun ilgiyle karşılandı ve fotoğraflar çekildi.