Cumhuriyetin 100. yılına özel sergi

Mudanya Belediyesi, Cumhuriyetin 100. Yılına özel olarak düzenlediği ’Sanatın Işığı’ isimli çalıştayında 16 ressamı bir araya getirdi. Ressamların çalıştayda yaptığı eserler 23 Eylül Cumartesi günü Hanımeli İmece Evi’nde gerçekleşecek sergiyle beğeniye sunulacak.

Mudanya Belediyesi’nin Cumhuriyetin 100. Yılına özel olarak düzenlediği resim çalıştayı Bademli Hanımeli İmece Evi’nde devam ediyor. Çalıştayı ziyaret eden Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, ressamlarla sohbet ederek, yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Leyla Yüksel’in küratörlüğünde gerçekleşen çalıştayda ressamlar Ağıt Uğur Uludağ, Arzu Karayel, Ceyda Güler, Durmuş Ali Akça, Ebru Narin, Erkin Keskin, Gülümay Çiraz, Hacer Elitok, Hayati Çetin, İzzet Temel, Kübra Karataş Öztan, Mehmet Kanlı, Mine Gençtürk, Yüksel Baydar ve Zeynep Bingöl Çiftçi yer alıyor. Söyleşi, atölye ve sanatçı performanslarının gerçekleştiği çalıştayda yapılan resimler, 23 Eylül Cumartesi saat 14.00’da Bademli Hanımeli İmece Evi’nde yapılacak “Cumhuriyetin 100. Yılı Sanatın Işığı” sergisiyle beğeniye sunulacak.

Kültür sanat alanında birçok etkinlik ve çalışmayı hayata geçirdiklerini belirten Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, “Yetişkinler ile çocuklarımıza tiyatrodan müziğe, görsel sanatlardan spor branşlarına kadar çok sayıda eğitimler ve kurslar veriliyor” dedi. Mudanya’nın var olan kültürel değerlerini sanatla buluşturmaya devam edeceklerini belirten Türkyılmaz, “Mudanya nasıl ki “Barışın ve Kardeşliğin Başkenti” olarak anılıyorsa, Cumhuriyet değerlerinin özgürce yaşandığı, kültür ve sanatın değer gördüğü bir kent olarak da anılmaya başlandı. Resim çalıştayımız bu sene ilk kez düzenlendi ve çok güzel geri dönüşler alıyoruz. Emek veren sanatçılarımıza teşekkür ediyor, tüm hemşehrilerimizi sergimize davet ediyorum” ifadelerini kullandı.