Cumhuriyetin 100 yılında 100 kan bağışı etkinliği

Türk Kızılay Bilecik Şubesi, Cumhuriyetin 100’üncü yılına özel ’100 Kan’ bağışı kampanyası düzenlendi.

Bahçelievler Anaokulu önderliğinde, Malhun Hatun İlkokulu ve Şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk Ortaokulunun da katılımıyla kan bağış kampanyası düzenlendi. Türk Kızılay’ı Bilecik Şube Başkanı Sevcan Uzun, kampanya hakkında bilgi vererek, "Okullarımızda yaptığımız bu tarz etkinlikler, geleceğimiz olan çocuklarımızın Kızılay’ımızı tanımasında, yardımlaşma duygusunun olgunlaştırılmasında büyük bir etken. Daha iyi bir gelecek için değerlerini benimsemiş, yardımlaşma duygusuna sahip nesiller yetiştirmeliyiz. Bunun içinde Türk Kızılay Bilecik Şubesi olarak etkinlikler yapmaya devam ediyoruz. İlgilerinden dolayı okul müdürlerimiz, öğretmenlerimize, velilerimize ve Bahçelievler Mahallesi sakinlerine bağışlarından dolayı ve kampanyanın düzenlenmesinde emeği gecen herkese teşekkür ederim" dedi.