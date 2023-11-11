Cumhuriyetin 100. yılında Atatürk şarkılarla anıldı

Cumhuriyetin 100. yılı çerçevesinde düzenlenen gecede Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 85. yılında şarkılarla anıldı.

Bursa’da 10 Kasım akşamı Merinos Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen programda Şef Özgür Arkun yönetimindeki 40 kişilik BPLAS Bursa Oda Orkestrası Solist Emirkan Yıldız’a eşlik ederek 85yıl önce ebediyete uğurlanan Mustafa Kemal Atatürk’ü şarkılarla andı. Eserler icra edilirken, Atatürk ve silah arkadaşlarının hayatları barkovizyonda eşzamanlı olarak yayınlandı. Konserde seyirci önüne çıkan eserler, bestelenmesinden aranjmanına, orkestra düzenlemelerine yapılan çalışmalar, BPLAS A.Ş tarafından desteklendi.

Sözlerini Dr. Mevci Ergün’ün yazdığı, aranjörlüğünü Miraç Kutlu’nun bestelerini ve solistliğini ise Emirkan Yıldız’ın yaptığı, doğumundan ölümüne, Atatürk ‘ün on iki şarkı ile anlatıldığı konser yoğun ilgiyle takip edildi.

Program sonrası açıklamalarda bulunan Bplas Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Celal Gökçen, “85’inci ölüm yıldönümünde, Cumhuriyetimizin de 100’üncü yıldönümünde değerli komutan Atamız Mustafa Kemal Atatürk’ü anıyoruz. Onun için bir çalışma yaptık. Dr. Mevci Ergün ve Emirkan Yıldız ile uzun süren bir çalışma sonucunda atamızı anmak için hem 100’üncü yılda, hem de onun vefatında ve bütün şehit, gazilerimizi anmak istedik. O günden bu güne ülkemize hizmet etmiş, sevgisiyle memleketimize destek olmuş ve hizmet etmeye devam edenleri de aynı zamanda anmış olduk” şeklinde konuştu.