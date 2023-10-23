Cumhuriyetin 100. yılında Başkent, Otokros yarışına ev sahipliği yaptı

Başkent Ankara Cumhuriyetin 100. yılında “Pamir Yavuz Ozantürk Otokros Yarışı”na ev sahipliği yaptı.

Başkent Ankara Cumhuriyetin 100. yılında Ankara Otomobil Sporları Kulübü (ANOK) tarafından düzenlenen “Pamir Yavuz Ozantürk Otokros Yarışı”na ev sahipliği yaptı.

Ankara Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle gerçekleştirilen otokros yarışına, ısınma turlarının ardından 4 kategoride 17 sporcu katıldı. Ralli pilotları 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda Bolu’da düzenlenecek “100. Yıl Rallisi” öncesinde kozlarını paylaştı.

Yarış nefesleri kesti

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından Balâ’nın Beynam bölgesinde hazırlanan ve zorlu virajlardan oluşan 1,2 kilometrelik pistte, pilotların hem rakipleriyle hem de zamanla olan mücadelesi nefesleri kesti.

ANOK Başkanı Sinan Çetin, Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle yaklaşık 3 ay süren yoğun bir çalışmanın ardından pistin hazırlandığını belirterek “Mansur Başkanımızın bize verdiği destekleriyle Türkiye şampiyonasını Ankara’ya kazandırmak ve spor turizmini artırmak için elimizden geleni yapıyoruz. Pistimizin çizimlerini ve yapısını da sporcularımız çok beğendi. Geçen sene burada gerçekleştirilen EnduroGP ile ATV GP şampiyonasında da 2022 yılının en iyi parkuru seçildi” dedi.

Türkiye Kadınlar Ralli Şampiyonu Milli Rallici Burcu Çetinkaya ise “Bu pist muhteşem, gerçekten çok keyifli. Bugün burada düzenlenen ilk yarış ama daha nice çok güzel yarışlar olacak eminim. Bu sporla tanışmak isteyen genç sporcular için de bence burası müthiş bir kapı olacak. Hem Mansur Başkan’a hem Ankara Büyükşehir Belediyesine hem de Ankara Otomobil Sporları Kulübü’ne bu organizasyon ve özellikle de bu pist için çok teşekkürler” diye konuştu.

Bu sene yaşamını yitiren Ankaralı Rallici Pamir Yavuz Ozantürk’ün anısına düzenlenen otokros yarışının 1. kategorisini Fiat Palio’suyla Kubilay Ersin Türkmen, 2. kategorisini Peugeot 106’sıyla Sinan Yardımedici, 3. kategorisini Fiat Egea’sıyla Berkay Erdoğan, 4. kategorisini ise Mitsubishi Lancer Evo’suyla Okan Tanrıverdi kazandı.