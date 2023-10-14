Cumhuriyetin 100. yılında Gazi Paşa'yı Anma Büyük Yağlı Güreş Müsabakası yapıldı

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyetin 100. yılında başkentlileri yapımı tamamlanan Şaban Yılmaz Spor Kompleksi’nde “Gazi Paşa’yı Anma Büyük Yağlı Güreş Müsabakası’ ile buluşturdu.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Yenimahalle Macunköy’de yapımını tamamladığı Şaban Yılmaz Spor Kompleksi’ni “Gazi Paşa’yı Anma Büyük Yağlı Güreş Müsabakasıyla” açtı. Programa ABB Başkanı Mansur Yavaş ve Antalya Belediye Başkanı Muhittin Böcek protokolde yerini alırken, Ali Gürbüz, İsmail Balaban ve Yusufcan Zeybek gibi pehlivanların yanı sıra ASKİ Spor Kulübünün güreşçileri, Rıza Kayaalp, Ali Cengiz ve Taha Akgül açılış törenine katıldı.

Mustafa Kemal Atatürk’ün mirası olan “Gazi Yağlı Güreşleri”, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin destekleriyle 45 başpehlivan ve 700 pehlivanın katılımıyla düzenlendi. Ayrıca Gazi Yağlı Güreşleri, her yıl düzenlenecek ve Güreş Federasyonu’nun resmi faaliyet programına dahil olacağı belirtildi.

“Ankara Büyükşehir bünyesinde 17 bin 500 sporcumuz var”

Programda konuşan Başkan Yavaş, gerçekleştirilen güreş organizasyonlarını gördükten sonra, Ankara’da da eşsiz başpehlivanların yetişmesini istediğini söyledi. Büyükşehir bünyesinde 17 bin 500 sporcu olduğunu aktaran Yavaş, “Güreşinde kendilerine böyle gelenekleri var. Ata sporumuz, ata sporumuzun mutlaka geliştirilmesi lazım. İhmal edilmemesi lazım. Maalesef bugün daha popüler sporlar çok seyirci topluyor. Ama bugün burada gördüğümüz gibi kısa bir zamanda da olsa yapılan organizasyona epey katılanlar oldu. Daha önce Taha Akgül Rıza Kayaalp spor salonu açmıştık. Avrupa’nın en moderni. Şimdide bugünkü tesisi açıyoruz. İnşallah önümüzdeki yıllarda daha da geliştireceğiz. Ankara Büyükşehir bünyesinde dört spor kulübünde tam 17 bin 500 sporcumuz var. Bu yıl yüzlerce madalyayı Ankara’mıza kazandırdılar” ifadelerine yer verdi.

Program Başpehlivan Şaban Yılmaz’ın Başkan Yavaş’a plaket takdimiyle sona erdi.