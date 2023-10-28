Cumhuriyetin 100. yılında İzmit sokaklarında coşkulu kutlama

Cumhuriyetin 100. yılı dolayısıyla İzmit'te sokaklar kırmızı beyaza bürünürken, yüzlerce vatandaş düzenlenen kortej yürüyüşüne katıldı.

Cumhuriyetin 100. yılında İzmit sokaklarında coşkulu kutlama
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Proline
Proline
Proline

Cumhuriyetin 100. yılı dolayısıyla İzmit’te sokaklar kırmızı beyaza bürünürken, yüzlerce vatandaş düzenlenen kortej yürüyüşüne katıldı.

İzmit Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Yahya Kaptan Şubesi ile 100. Yıl Korteji düzenledi. Yahya Kaptan pazar alanından başlayan yürüyüş, atılan turun ardından yine aynı noktada sona erdi. Birbirinden renkli görüntülere sahne olan kortejde vatandaşlar bayrak sallayarak, marşlar söyleyerek Cumhuriyet coşkusunu yaşadı. Yürüyüşe İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve ADD Yahya Kaptan Şube Başkanı Yakup Gökçe de katıldı. Cumhuriyetin büyük bir mücadele ve özveriyle kurulduğunu ifade eden Gökçe, "Emperyalistlerin ülkemizi karıştırmasına müsaade etmeyeceğiz. Atatürk’ün gösterdiği yolda ilerlemekten yılmayacağız. Biz bu ülkeyi kesinlikle tarikatlara, medreselere, cemaatlere bırakmayacağız. Bunun için de mücadele edeceğiz. Cumhuriyetimizin 100’üncü yılı kutlu olsun” dedi.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman

Tüm sokakların kırmızı beyaza büründüğü, dev kuklalarla gerçekleştirilen yürüyüş konuşmanın ardından sona erdi.