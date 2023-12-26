Cumhuriyetin 100. Yılında Kadının Toplumdaki Yeri paneli Gömeç'ta yapıldı

Balıkesir'in Gömeç Belediyesi ile Gömeç Kent Konseyi'nin birlikte düzenlediği, Cumhuriyetin 100. Yılında Kadının Toplumdaki Yeri adlı Panel Nuri Bozyel Kültür Merkezinde gerçekleştirildi.

Cumhuriyetin 100. Yılında Kadının Toplumdaki Yeri paneli Gömeç'ta yapıldı
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta

Balıkesir’in Gömeç Belediyesi ile Gömeç Kent Konseyi’nin birlikte düzenlediği, Cumhuriyetin 100. Yılında Kadının Toplumdaki Yeri adlı Panel Nuri Bozyel Kültür Merkezinde gerçekleştirildi.

Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Şerife Targay’ın açılış konuşmasını yapmasının ardından, Anadolu Kadın Hareketi Başkanı, Tarihçi ve Yazar Birsen Temir Saraç ”Cumhuriyetin 100. Yılında Kadının Toplumdaki Yeri” başlığı altında sunumunu yaptı. Zeki Selçuk yönetiminde Türkü Dostu Kadınların mini konseri ile programı sona erdi.