Cumhuriyetin 100. Yılında Sivil Toplum Buluşmaları Çanakkale'de yapıldı

Çanakkale’de, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen “Cumhuriyetin 100. Yılında Sivil Toplum Buluşmaları” gerçekleştirildi.

“Cumhuriyetin 100. Yılında Sivil Toplum Buluşmaları” etkinliğine Vali İlhami Aktaş, Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdür Yardımcısı Özcan Aygün, Vali Yardımcısı Hakkı Uzun, İşlemler ve Mevzuat Daire Başkanı Adnan Zengin, Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü İçişleri Uzmanı Büşra Ergin, Dernekler Denetçisi Fatih Onmuş, İl Planlama Uzmanı Yavuz Selim Üçüncü, İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdür V. Aykut Kuzey ve Çanakkale’de faaliyet gösteren STK’ların temsilcileri katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan “Cumhuriyetin 100. Yılında Sivil Toplum Buluşmaları” programında, Vali İlhami Aktaş, Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdür Yardımcısı Özcan Aygün ve İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdür V. Aykut Kuzey tarafından birer konuşma gerçekleştirildi.

Sivil Toplum Kuruluşlarının toplum içerisinde önemli görevler üstlendiklerini belirten Vali İlhami Aktaş, 81 il içinde 11 ilde düzenlenecek “Cumhuriyetin 100. Yılında Sivil Toplum Buluşmalarının” Çanakkale’de düzenlenmesine vesile olan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan’a teşekkür etti.

Toplantının hayırlı olması temennisinde bulunan Vali Aktaş, “Cumhuriyetin 100. Yılında” Sivil Toplum Buluşmaları programının gerçekleşmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Yapılan konuşmaların ardından Cumhuriyetin 100. Yılında Sivil Toplum Vizyonu, Sivil Toplum Sektörün Genel Tanıtımı Sunumu gerçekleştirildi. “Cumhuriyetimizin 100. Yılı Sivil Toplum Buluşmaları” programı çerçevesinde Çanakkale’deki sivil toplum kuruluşlarına Cumhuriyetimizin 100. yılında sivil toplum sektörünün gelişimi, derneklerin denetiminde incelenen hususlar, derneklere rehberlik faaliyetleri, FATF’in 8 nolu tavsiyesi konusu, proje destek sistemi konularında bilgilendirme sunumu ile 2860 sayılı Yardım Toplama Kanunu ve Yardım Toplama Yönetmeliği çerçevesinde bilgilendirmede bulunulacak.