Cumhuriyetin 100.yılına özel '100. Yıl Armağan Kitaplar Serisi'

Bugüne kadar farklı alanlarda birçok yayını okuyucularıyla buluşturan Altınbaş Üniversitesi Yayınları, Cumhuriyetin 100. yılını, “100. Yıl Armağan Kitaplar Serisi” ile kutlayacak.

Altınbaş Üniversitesi Yayınları, 2023 yılı sonuna kadar hazırlayacak oldukları 100 kitabı Cumhuriyetin 100. yılına ithafen, “100. Yıl Armağan Kitaplar Serisi” olarak adlandıracak. Yaklaşık 3 milyon TL’lik bir yatırım ile hazırlanan kitap serisinde, Boğazlar Rejimi ve Türkiye’nin Göç Politikaları gibi Türkiye’nin stratejik konularına değinen 11 kitap ise yayınlandı.

Hedeflerinin, değerli bilim insanlarının katkılarıyla 2023 yılının sonuna kadar 100 kitaplık seriyi tamamlamak olduğunu belirten Altınbaş Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Çağrı Erhan, “2023 yılında Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlayacağız. Eğitim sektöründe hizmet veren ve en başta ülkemize faydalı bireyler yetiştirme çabasını benimsemiş bir bilim yuvası olarak sahip olduğumuz en önemli güç olan bilgiyi, bu süre zarfında toplumumuza hızlı bir şekilde kazandırmaya karar verdik. Çok sayıda akademisyenin emekleriyle hazırlanan 100 kitap serimizi, Cumhuriyetin 100. yılına armağan ediyoruz” açıklamasını yaptı.

Gelişimin insana ve insanlığa kattığı manevi tatmini her zaman göz önünde tutarak güvenilir bilgiyi en geniş kitlelere yayma misyonu ile büyük adımlar attıklarını dile getiren Prof. Dr. Çağrı Erhan, sözlerini şöyle sonlandırdı:

“Gelişimin en büyük kaynağı bilgidedir. Kimi zaman var olan bilgileri aktardık, kimi zaman da yeni bilgiler ürettik. Bilgi sadece üretende, bilende kalmamalı; bilgi, öğrenme hevesiyle gelişime istekle, heyecanla koşan herkesin olmalı. İşte bu yüzden, bildiklerimizi yerleşkelerimizden dünyaya açmak istedik. Cumhuriyetimizin 100. yılı da buna çok güzel bir vesile oldu.”