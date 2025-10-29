Cumhuriyetin 102'nci yılı Ataşehir'de coşkuyla kutlandı

Ataşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları coşku dolu anlara sahne oldu. 7’den 70’e binlerce Ataşehirlinin katıldığı etkinlikte Cumhuriyet’in kuruluşu, fener alayı ve konserlerle kutlandı.

Ataşehir Belediyesi’nin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’na özel olarak hazırladığı etkinlikler kapsamında Ferhat Göçer konseri, fener alayı yürüyüşü, futbol turnuvası, sıcak hava balon gösterisi, buz pisti paten gösterisi, Fatma Parlakol’un piyano eşliğinde mini konseri, DJ Emir Yazgan’ın müzik şovu ve Türkiye’nin en uzun koşu parkuru "Keşif Run" projesinin lansmanı gerçekleştirildi. Ataşehir Bulvarı’da binlerce Ataşehirli vatandaşın meşaleler ve marşlar eşliğinde yürüdüğü fener alayı, birbirinden renkli ve coşkulu anlara sahne oldu.

"Her zaman söylediğimiz gibi, Ataşehir bir cumhuriyet kentidir"

Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, "29 Ekim’in 102’nci yılını büyük bir coşkuyla kutluyoruz. Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları 102 yıl önce cumhuriyet idealiyle yola çıkarken dünya savaşından yeni çıkmış ve dört bir yanı düşmanlarla çevrilmiş bir ülke vardı. Ama bir hedefimiz de vardı: bağımsız, özgür adil ve eşit bir Türkiye. Cumhuriyet her zaman kimsesizlerin kimsesidir. Cumhuriyet herkesin eşit olması demektir. Hepimiz Türkiye Cumhuriyeti’ni korumak ve yükseltmekle görevliyiz. Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmet ve minnetle anıyorum. Geçmişe vefamız çok kıymetli, geçmişe vefa kadar geleceğe umut olmak da önemli. Atatürk’ün mirası olan cumhuriyet Ataşehir’de emin ellerde. Hizmetlerimizi Mustafa Kemal Atatürk’ün ışığında, vatandaşlarımıza sağlamak için var gücümüzle çalışıyoruz. Her zaman söylediğimiz gibi, Ataşehir bir cumhuriyet kentidir. Bugün de cumhuriyetimizin 102’nci yılını kutlamak için bu meydanı sizler güzelleştirdiniz, iyi ki buradasınız. O yüzden hep birlikte yaşasın Türkiye Cumhuriyeti, yaşasın Mustafa Kemal Atatürk diyoruz."

Cumhuriyet bayramı kutlamalarında sahne alan ünlü sanatçı Ferhat Göçer de konser öncesi Sabahattin Ali’nin sözünü hatırlatarak, "Cumhuriyet, başını öne eğmeden dimdik durabilmektir" mesajını izleyicilerle paylaştı.