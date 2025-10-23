Cumhuriyetin 102. yılında 140 müzisyen aynı sahnede buluşuyor

Ataşehir Belediyesi Gençlik Senfoni Orkestrası, Yücel Elmas Korosu MÜZED ve Marmara Üniversitesi Çoksesli Korosu’nun gerçekleştireceği Cumhuriyet Bayramı konserinde 140 müzisyen aynı sahnede buluşacak.

Ataşehir Belediyesi Gençlik Senfoni Orkestrası (ABGSO), 2025-2026 konser sezonunu Cumhuriyetin 102. yılına yakışan görkemli bir açılış konseriyle başlatıyor. 26 Ekim Pazar akşamı saat 19.00’da İnal Aydınoğlu Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek olan konser, 140 müzisyeni aynı sahnede buluşturacak. Ataşehir Belediyesi Gençlik Senfoni Orkestrası’nın Cumhuriyet Bayramı konseri, Meksikalı besteci Arturo Marquez’in tüm dünyada büyük orkestraların repertuvarında yer alan "Danzon No.2" eseriyle başlayacak. Programın devamında ise Gençlik Senfoni Orkestrası’na Yücel Elmas Korosu MÜZED ve Marmara Üniversitesi Çoksesli Korosu eşlik edecek. Konser repertuvarında Mozart’ın Requiem’inden seçmelerin yanı sıra Sakarya, Harbiye, Vatan, 100. Yıl ve İzmir Marşı gibi milli marşlar da yer alacak. Bu özel konserde orkestra şeflerinin yanı sıra genç müzisyenler de ilk kez şef kürsüsünde yer alma deneyimi yaşayacak. Şefliğini Dr. Öğr. Üyesi Bülent Halvaşi, Doç. Dr. Hakan Bağcı, Burcu Özcanyüz Seymen ve Utku Barış Andaç’ın üstleneceği konser, Ataşehir Belediyesi Gençlik Senfoni Orkestrası’nın sanat dolu yolculuğunda yeni bir dönemi müjdeleyecek.

Cumhuriyetin 102. yılının coşku ve gururla kutlanacağı konser için tüm sanatseverler Ataşehir’e davet edildi.