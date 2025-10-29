Cumhuriyetin 102. yılında Esenyurt'ta görkemli kutlama

Esenyurt’ta her yaştan vatandaş, Cumhuriyet Bayramı heyecanını doyasıya yaşadı.

Esenyurt’ta Cumhuriyetin 102. yılı büyük bir coşkuyla kutlandı. Esenyurt Belediyesinin iki gün süren kutlamalarında her yaştan vatandaş, Cumhuriyet Bayramı heyecanını doyasıya yaşadı. Bugünkü kutlamalar belediye kreşlerindeki miniklerin gösterileriyle başladı. Atatürk anıtına çelenk sunumu, tebrikat kabulü ve resmi tören sonrası Cumhuriyet Meydanı’ndaki kutlamalara Esenyurt Kaymakamı Fatih Çobanoğlu, Garnizon Komutanlığı adına Tabip Albay Hasan Saygan, Belediye Başkan Yardımcısı Zekeriya Şanlıer, ilçe protokolü, gaziler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Öğrencilerin hazırladığı renkli gösteriler büyük beğeni toplarken, meydanı dolduran vatandaşlar Cumhuriyet coşkusunu hep birlikte yaşadı.

Kutlamalar kapsamında Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nde "Mustafa" adlı animasyon film sinemaseverlerle buluştu. Cumhuriyetin kuruluşunu anlatan fotoğraf sergisi de belediye binasında ziyarete açıldı. Ayrıca, Esenyurt Belediyesi kalk oyunları kursiyerlerinden oluşan 300 kişilik ekip, Atatürk’ün sevdiği "Sarı Zeybek" oyununu Türk bayrakları eşliğinde sahneleyerek izleyenlerden büyük alkış aldı.

Çocuklar Cumhuriyet şenliğinde doyasıya eğlendi

Çocuklar için düzenlenen Cumhuriyet Şenliği ise renkli görüntülere sahne oldu. Necmettin Erbakan Parkı’nda gerçekleştirilen etkinliklerde bando gösterisi, şişme oyun grupları, el sanatları atölyeleri, maskotlar ve çocuk şarkılarıyla dolu programlar yer aldı. Aileler, çocuklarının keyifli vakit geçirdiğini belirterek etkinlikleri düzenleyen Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy’a teşekkür etti.

Bayram coşkusu sadece etkinlik alanlarıyla sınırlı kalmadı. Esenyurt Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla ilçedeki tüm cadde, sokak ve kamu binalarını ay yıldızlı bayraklarla süsleyerek Esenyurt’u kırmızı-beyaz renklere bürüdü.