Cüneyt Arkın'ın ismi Keçiören'deki okçuluk tesisinde yaşayacak

Ankara’nın Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, ilçedeki Ovacık Mahallesine inşa edilen Okçuluk Kapalı Spor Tesisine Yeşilçam’ın Usta Oyuncusu Cüneyt Arkın’ın ismini vereceklerini açıkladı.

Keçiören’de Cüneyt Arkın’ın ismi okçuluk tesisine verilecek. Usta sanatçının isminin yaşayacağı okçuluk tesisinde ise çalışmalar son sürat devam ediyor. Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Usta Sanatçımız Merhum Cüneyt Arkın ismini Okçuluk Spor Tesisimize verme kararı aldık. Önümüzdeki günlerde bu kararımızın önergesini belediye meclisimize sunacağız. Kararımızı meclisimizden geçirerek resmileştireceğiz” dedi.

Altınok açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Şehrimize kazandırdığımız önemli bir spor tesisine, Türk sinemasının ölümsüz sanatçılarından merhum Cüneyt Arkın’ın ismini veriyoruz. Kendisi oynadığı filmlerle Türk Milletinin gönlünde taht kurmuş bir isimdir. Kendisi aynı zamanda oynadığı filmlerde ok fırlatma sahneleriyle okçuluk sporuna merak duyan birçok sporcuya da esin kaynağı olmuştur. Spor tesisimiz, ata sporumuz olan okçuluğa hizmet verecek önemli bir eser olacak. Ata sporumuzu öğretip nice okçular yetiştireceğimiz tesisimizde Cüneyt Arkın ismini de ebediyen yaşatacağız” dedi.

Temelleri temmuz ayında Altınok’un katılımıyla gerçekleştirilen törenle atılan tesisin yapımında ise sona yaklaşıldı.