Cüneyt Çakır, Gürcistan Futbol Federasyonu Hakem Departmanı Başkanı oldu

Eski FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, Gürcistan Futbol Federasyonu Hakem Departmanı Başkanlığı görevine getirildi.

Türk futbolunun efsane hakemlerinden Cüneyt Çakır’a Gürcistan Futbol Federasyonu Hakem Departmanı Başkanlığı emanet edildi. Federasyondan yapılan açıklamada, "Eski FIFA (2006-2022) ve UEFA (2010-2022) hakemi Cüneyt Çakır, Gürcistan Futbol Federasyonu’nun hakem departmanının başına geçecek. Deneyimli hakem bugün SFF Genel Sekreteri tarafından Crystalbeth Ulusal Ligi ve Crystalbeth Ulusal Ligi 2 hakemleriyle yapılan bir toplantıda tanıtıldı" ifadeleri kullanıldı.

Tanıtım toplantısında konuşan Cüneyt Çakır, Gürcistan Futbol Federasyonu’na teşekkür ederek, "Öncelikle Levan Kobiashvili, Davit Mujiri ve Gürcistan Futbol Federasyonu’na teşekkür etmek istiyorum. Bu pozisyon bana teklif edildiğinden beri mükemmel bir iletişimimiz oldu. Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu hakemlikle ilgili vizyonunu, planlarını ve görüşlerini benimle paylaştı. Bu olumlu tutum, bugün burada olmamın ana sebebidir. Kariyerim boyunca birçok büyük maça ve turnuvaya katıldım. Sürdürülebilir başarıya ulaşmak her zaman ana hedefim olmuştur. İlk hedefimiz sürdürülebilir başarıya doğru adımlar atmak olacaktır. Hakem eğitiminde uluslararası standartları tanıtacağız ve uluslararası maçlara daha fazla hakem dahil etmeye çalışacağız. Tüm hakemleri ulusal şampiyona maçlarına en iyi şekilde hazırlayalım ki sadece sahada gösterilen futbolun kalitesi konuşulsun. Biz komşuyuz ve burada kaldığım süre boyunca ülkelerimiz arasında daha güçlü bağlar kurulmasını istiyorum. Bu benim için çok gurur verici olacak" dedi.

2006’da FIFA kokartı alan Cüneyt Çakır, 2011 yılının haziran ayında ise UEFA tarafından UEFA Elit Hakem kategorisine yükseltilmişti. Çakır, 2014 ve 2018 Dünya Kupası düdük çalmıştı.