Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu Kurban Bayramı için beyanat yayınladı. Paylaşmanın ve yardımlaşmanın önemine dikkat çeken Başkan Balcıoğlu şu ifadelere yer verdi:

"Kurban Bayramı; paylaşmanın, yardımlaşmanın ve kalpten kalbe köprüler kurmanın en güzel vesilesidir. Büyüklerimizi ziyaret ettiğimiz, çocuklarımızın yüzünü güldürdüğümüz, sofralarımızı ve gönlümüzü paylaştığımız bu mübarek günler, bizi biz yapan insani değerlerin en canlı şekilde yaşandığı özel zamanlardır."

Birlik ve beraberlikle Silivri'nin daha güzel bir ilçe olduğunu kaydeden Başkan Balcıoğlu, Silivri’mizin güzelliği de tam burada saklıdır… Aynı sokakta yaşayıp birbirine sahip çıkan, dara düşene el uzatan, komşuluğu yaşatan büyük bir aile olmamızda. Biz bir arada oldukça, bu şehir daha da güzelleşiyor; daha da güçleniyor" ifadelerini kullandı.

Vatandaşlarla bir araya gelip onlarla dertleştiğini ve çözüm arayışında olduğunu belirten Başkan Balcıoğlu, "Her gün mahallelerimizde, sokaklarımızda hemşehrilerimizle buluşuyor, dertleşiyor, birlikte çözüm arıyoruz. Çünkü biz; birbirini anlayan, dinleyen ve destek olan bir kent kültürünü hep birlikte yaşatıyoruz" diye kaydetti.

Başkan Balcıoğlu, hiç kimsenin dışlanmadığı, her çocuğun sevgiyle büyüdüğü, her evde huzurun ve bereketin olduğu bir Silivri için el birliğiyle çalışmaya devam edeceklerini söyledi. Ortak akıl ve ortak emekle Silivri’yi daha yaşanabilir, daha adil ve daha mutlu bir yer haline getirme kararlılığını sürdüreceklerini dile getiren Başkan Balcıoğlu, "Bu bayramda da gelin, kalplerimizi birleştirelim. İhtiyaç sahibi komşularımıza destek olmayı, soframızı paylaşmayı, selamı, tebessümü, sevgiyi eksik etmemeyi ihmal etmeyelim. Çünkü biz biliyoruz ki, bayramlar birlikte güzel, Silivri ise her zaman birlikte güzel!" dedi.

Başkan Balcıoğlu vatandaşların bayramlarını kutlayarak birlikte sağlık huzur ve mutluluk dolu bir bayram geçirmeyi diledi.