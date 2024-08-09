Çürümeye başlayan 100 yıllık cami, bakanlık tarafından koruma altına alındı

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde 100 yıllık olduğu tahmin edilen ve mahallelinin göçünden sonra çürümeye başlayan cami, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından koruma altına alındı.

Akyazı ilçesi Dokurcun Çengeller Mahallesi’nde bulunan ve 100 yıllık olduğu tahmin edilen camii, mahallelinin büyük bir çoğunluğunun göçünden sonra çürümeye başladı. Kerpiç, ahşap karışımı ile yapılan cami, kadın ile erkek bölümü ve içten merdivenli olarak iki kısımdan oluşuyor. Dış ve iç cephesinde dökülmeler oluşan caminin içindeki kökboyası ile yapılan motiflerin hala ilk günkü gibi durması ise dikkat çekiyor. Yok olma tehlikesi ile karşı karşıya olan cami için sevindirici haber geldi. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından koruma altına alınan cami için restitüsyon ve restorasyon projelerinin ivedilikle hazırlanarak, alanda her türlü güvenlik önlemlerinin ilgili idarelerce alınmasına ve aldırılmasının sağlanmasına karar verildi. Resmi Gazete’de yayımlanan kararda ise, “Sakarya ili Akyazı ilçesi Dokurcun Mahallesi, kamu mülkü 104 ada, 113 parselde yer alan Dokurcun Caminin sehven koruma grubunun 2. Grup olarak belirlendiği KocaelivKVKBK’nın 15.05. 2024 tarihli ve 7183 sayılı kararı iptaline, Dokurcun Caminin 2863 sayılı yasanın 6. Maddesinde belirtilen taşınmazlardan olduğunun anlaşıldığından tesciline ve tescil fişinin uygun olduğuna, 660 sayılı İlke Kararı koruma grubunun 1. Grup olarak belirlenmesine, koruma alanının karar eki koordinatlı haritada gösterildiği şekliyle uygun olduğuna, ilgili tapu müdürlüğüne 104 ada 113 parselin taşınmaz kültür varlığıdır şerhinin konulmasına, taşınmaza ait rölöve, restitüsyon ve restorasyon projelerinin ivedilikle hazırlanarak kurula iletilmesine, alanda her türlü güvenlik önlemlerinin ilgili idarelerce alınmasına ve aldırılmasının sağlanmasına karar verildi" ifadeleri yer aldı.