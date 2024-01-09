Bandırma’da yeniden ayağa kaldırılmak istenen Pertevniyal Hastanesi binasında çürüyen tarihi yapının önce çatısı yapıldı, ancak bina hala tehlike arz ediyor.

Restorasyonu yılan hikayesine dönen Pertevniyal Hastanesi’nin, nem ve rutubet nedeniyle tuğla arası derzlerinin aşındığını, yapısal bütünlüğünün zarar gördüğünü ve yıkılma tehlikesi ile karşı karşıya olduğu daha önce gündeme gelmişti.

1925 yılında dönemin Belediye Başkanı Kaşif Acar’ın girişimleri, Pertevniyal Vakfı yardımıyla yapılan, 1932 yılında tamamlanarak hizmete açılan hastane, çürümeye terk edildi. 2019 yılında Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesine devri sağlanan Pertevniyal Hastanesinin restorasyon çalışmasının yapılmasına bir türlü başlanamadı ve tarihi bina çürümeye terk edildi. 2020 yılında BANÜ Rektörü Prof. Dr. Süleyman Özdemir tarafından binanın bir bölümünün üniversite tarafından kullanılacağı, kalan bölümünün ise kent müzesine dönüştürüleceği belirtildi. Yarım kalan restorasyon çalışmaları nedeniyle çürürken Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi konuya el atmış, restorasyonu yıllarca tamamlanamayan tarihi binanın ayakta kalabilmesi adına bu adım umut olmuştu. Sonrasında ise üniversiteden bir duyuru yapılmış ve ilk olarak binanın çatısının yapılacağı açıklanmıştı ancak ayakta zor duran bir binanın önce çatısının yapılacak olması binaya ekstra yük bindireceği nedeniyle riskli olduğu ifade edildi. Yaşanan gelişmelerin ardından üniversite çatının yapımına başladı. Çatı büyük ölçüde tamamlanırken binanın cephe duvarlarında veya herhangi bir noktasında şu an için bir güçlendirme yapılmış ya da önlem alınmaması dikkatlerden kaçmadı.