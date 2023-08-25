Çuvalla gelip girdikleri kuyumcu dükkanından kilolarca altın çalan hırsızlar kamerada

İstanbul Esenyurt’ta 4 şahıs, yanlarında getirdikleri çuvalla bir kuyumcu dükkanını soydu. Kilolarca altın çalan şahıslar, olay yerinden kaçarak uzaklaşırken hırsızlık anları cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

Olay, sabah saat 05.00 sıralarında Esenyurt Fatih Mahallesi Bahçeyolu Caddesi’nde bulunan bir kuyumcu dükkanında yaşandı. Edinilen bilgilere göre kimlikleri henüz belirlenemeyen 4 şahıs, sahte plaka olduğu söylenen otomobille olay yerine geldi. İçlerinden biri sokağı kontrol ederken 2’si kepengi çeşitli aletlerle açmaya çalıştı. 1 kişi de otomobilde bekledi. Daha sonra yanlarında getirdikleri çuval ile kilolarca altınları çalarak geldikleri otomobil ile olay yerinden uzaklaştı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri konuya ilişkin çalışma başlattı. Ekiplerin şahısları yakalama çalışmaları sürüyor.