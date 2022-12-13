CV'ni Güncelle etkinliği, 17. yılında tekrar sizlerle

Yıldız İşletme Kulübü'nün gelenekselleşen CV'ni Güncelle etkinliği, 17. yılında tekrar sizlerle buluşuyor!

CV'ni Güncelle etkinliği, 17. yılında tekrar sizlerle
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Üst düzey yöneticilerin katılımlarıyla gerçekleşen; markalaşmadan pazarlamaya, liderlikten CV hazırlamaya kadar iş dünyasının önemli konu başlıklarının konuşulduğu CV’ni Güncelle etkinliğinde; lider yöneticilerle tanışma, etkili özgeçmiş hazırlama, mülakat süreçleri, etkili iletişim, liderlik gibi konularda ise sertifikalı eğitimler verilir.

15 Aralık Perşembe günü 15.00-16.00 saatleri arasında Altınyıldız Classics Sponsorluğunda Saba Tümer söyleşisi gerçekleştirilecektir.

15 Aralık Perşembe günü 16.00-17.00 saatleri arasında Emir Elidemir söyleşisi gerçekleştirilecektir.

Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsü'nde gerçekleşecek etkinlikte her oturum için sertifika verilecektir.

CV’ni güncellemek için sen de 14-15 Aralık'ta bizimle ol!
 

CV'ni Güncelle etkinliği, 17. yılında tekrar sizlerle
CV'ni Güncelle etkinliği, 17. yılında tekrar sizlerle
CV'ni Güncelle etkinliği, 17. yılında tekrar sizlerle
CV'ni Güncelle etkinliği, 17. yılında tekrar sizlerle
CV'ni Güncelle etkinliği, 17. yılında tekrar sizlerle