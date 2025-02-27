CyberMACS Kış Okulu 2025, siber güvenlik ve yapay zekânın geleceğine ışık tuttu

CyberMACS Kış Okulu 2025, İstanbul’da gerçekleşti. Siber güvenlik ve yapay zekâ alanında geleceği şekillendiren uluslararası bir buluşmaya dönüşen etkinlikte öğrenci ve profesyoneller bir araya gelme fırsatı buldu.

Kadir Has Üniversitesi’nin ev sahipliğinde gerçekleşen CyberMACS Kış Okulu 2025, siber güvenlik ve yapay zekâ alanında geleceği şekillendiren uluslararası bir buluşmaya dönüştü. İki hafta süren etkinlik; akademisyenleri, sektör profesyonellerini ve öğrencileri bir araya getirerek kritik konuları masaya yatırdı ve yenilikçi çözümler sundu.

CyberMACS Avrupa Ortak Yüksek Lisans programı

CyberMACS; Kadir Has Üniversitesi’nin yürütücülüğünü yaptığı, Almanya Berlin SRH Üniversitesi ve Kuzey Makedonya Üsküp Aziz Kiril ve Methodius Üniversitesi’nin paydaşları olduğu bir Avrupa Ortak Yüksek Lisans programıdır. Program, siber güvenlik alanından Türkiye’nin ilk ve tek Erasmus+ MUNDUS projesi olup 5 bin 484 milyon Euro bütçeye sahiptir. Uygulamalı Siber Güvenlik isimli bir Avrupa Ortak Yüksek Lisans programı olan projeye her ülkeden; elektrik, elektronik ve bilgisayar gibi mühendislik lisans derecesine sahip olan ya da matematik, fizik, bilgisayar bilimleri gibi lisans derecesi olanların başvurularına açıktır.

"Öğrenciye aylık bin 400 Euro burs verilmektedir"

Her yıl yaklaşık bin başvuru arasında programa kabul edilen 30-35 öğrenciye aylık bin 400 Euro burs verilmektedir. Uygulamalı Siber Güvenlik yüksek lisans programında yüksek lisans derslerinin yanı sıra Kış ve Yaz Okulları, zorunlu staj ve çok sayıda seminer/çalıştay yoluyla öğrencilere derinlemesine teorik ve pratik bilgiler aktarılmaktadır.

İlk hafta, interaktif atölye çalışmaları ve seminerlerle başladı

Kış okulunun ilk haftası, interaktif atölye çalışmaları ve seminerlerle başladı. Katılımcılar, Fortinet’ten Bora Köse’nin kritik altyapılar ve siber tehditler üzerine yaptığı kapsamlı sunumdan, Endpoint-Labs’tan Dr. Cüneyt Kalpakoğlu’nun güvenli yazılım geliştirme konusundaki oturumuna kadar geniş bir yelpazede bilgi edindiler. Almanya SRH Üniversitesi’nden Prof. Alexander Iliev yapay zekânın kullanım alanlarını aktarırken, Klaus Schwarz yapay zekâ destekli açık kaynak istihbaratı (OSINT) hakkında iki ayrı oturum düzenledi. Ayrıca, Kuzey Makedonya Üsküp şehrindeki Aziz Kiril ve Methodius Üniversitesi (UKIM)’den Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği Fakültesi dekanı Prof. Boro Jakimovski güvenlik bilgisi ve olay yönetimi araçlarını tanıtırken, aynı üniversiteden Prof. Aleksandra Mileva ise ağ steganografisi ve karşı önlemler konusunda bilgi verdi. Almanya SRH Üniversitesi’nden SFranziska Schwarz, Dijital Operasyonel Dayanıklılık Yasası (DORA) ve ISO standartları üzerine gerçekleştirdiği iki oturumla siber dayanıklılığın önemine dikkat çekti.

Lisans Yönetim Komitesi gibi önemli yönetim toplantıları gerçekleştirildi

Etkinlik boyunca CyberMACS Yürütme Kurulu, Kalite Güvence Kurulu ve Yüksek Lisans Yönetim Komitesi gibi önemli yönetim toplantıları gerçekleştirildi. Özellikle, CyberMACS Kalite Güvence Kurulu Başkanı ve NTNU’da Bilgi Güvenliği ve Kriptoloji Profesörü olan Prof. Danilo Gligoroski’nin İstanbul’daki üçüncü Kalite Güvence Kurulu toplantısına bizzat katılımı etkinliğe ayrı bir değer kattı.

İkinci hafta, BeyondMachines.net’in Kurucusu ve CISO’su Bozidar Spirovski liderliğinde düzenlenen Masterclass Atölye Çalışması ile devam etti. Katılımcılar, siber güvenlikte en güncel stratejileri ve araçları öğrenme fırsatı yakaladılar. Siber dayanıklılığı artırmaya yönelik pratik içgörüler, zafiyet ve risk yönetimi stratejileri ve iş sürekliliği ile felaketten kurtarma planları gibi kritik konular derinlemesine ele alındı. Spirovski’nin atölye çalışması, hızla değişen dijital dünyada güvenliği sağlamak için uygulanabilir araçlar sunarak katılımcılara ilham verdi.

CyberMACS Kış Okulu 2025, öğrencilerine yalnızca teorik bilgi değil, aynı zamanda pratik beceriler ve değerli bağlantılar da sundu. Katılımcılar, akademisyenlerden ve sektör uzmanlarından alınan uygulamalı eğitimlerle güncel bilgiler edindi. Akranları, mentörleri ve endüstri liderleriyle kurdukları profesyonel ağlar sayesinde kariyerlerini güçlendirme fırsatı yakaladılar. Ayrıca, araştırmalarını sunarak geri bildirim alma ve siber güvenlik ile yapay zekâ alanında kendilerini geliştirecek araçlar ve stratejiler öğrenme şansı buldular.