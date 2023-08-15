CZN Burak ile Babası arasında mutlu son

Fenomen işletmeci CZN Burak ile bir takım sıkıntıları olduğu iddia edilen babasını iş insanı Rizgar Sak barıştırdığı öğrenildi.

CZN Burak lakabıyla tanınan fenomen işletmeci Muhammet Burak Özdemir ile babası İsmail Özdemir’in aralarında bir takım sorunlar olduğu ve bu durumu yargıya taşıdıkları iddia edilmişti. CZN Burak gibi pek çok markanın adı duyuran iş insanı Rizgar Sak’ın ikiliyi barıştırdığı, aralarındaki buzu eritmeye yardımcı olduğu öğrenildi.