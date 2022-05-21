D-100'de birer şerit trafiğe kapatıldı

Kocaeli D-100 Karayolunun Ankara-İstanbul ve İstanbul-Ankara istikametinden birer şerit, tramvay üst geçidi çalışmaları sebebiyle trafiğe kapatıldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Kuruçeşme’ye kadar uzanacak tramvay hattındaki çalışmalar sebebiyle D-100 Karayolunun Ankara-İstanbul ve İstanbul-Ankara istikametinden birer şerit trafiğe kapatıldı. Tramvayın geçeceği 332 metre uzunluğunda 9 ayaklı ve 8 açıklıklı üst geçidinin bir ayağı D-100 karayolu ortasına inşa ediliyor. Temel kazı çalışmalarının yapıldığı bölgede birer şerit trafiğe kapatılarak güvenlik tedbirleri alındı.