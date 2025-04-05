D-100'de dronlu denetim: Kurallara uymayanlara ceza yağdı

Sakarya’da bayram tedbirleri çerçevesinde polis ekiplerince D-100 karayolu üzerinde dron ile yapılan denetimlerde 160 araca toplam 212 bin 884 TL cezai işlem uygulandı.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü sorumluluk bölgesinde bayram denetimlerini sürdürüyor. Bu çerçevede D-100 karayolu Kocaeli-Sakarya istikametinde dron ile denetim gerçekleştirildi. Denetim neticesinde emniyet kemeri kullanmamak maddesinden 108, cep telefonu kullanmak maddesinden 36, sağa ve sola dönüş kuralına uymamak maddesinden 4, geçme kurallarına uymamak maddesinden 10, sürücünün kavşaklarda şerit değiştirmesi maddesinden 1 ve yolcu indirme kurallarına uymamak maddesinde ise 1 adet olmak üzere toplam 160 araca 212 bin 884 TL cezai işlem uygulandı.