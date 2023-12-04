D-100'de iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı
Sakarya'nın Akyazı ilçesi D-100 kara yolunda iki otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Sakarya’nın Akyazı ilçesi D-100 kara yolunda iki otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
D-100 kara yolu Mudurnu Köprüsü üzerinde meydana gelen kazada, A.F.M. idaresindeki 54 AGA 579 plakalı otomobil ile İ.E.A. yönetimindeki 54 AAY 378 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralanırken, durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan müdahalenin ardından yaralılar hastaneye sevk edildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.