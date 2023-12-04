D-100'de iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Sakarya'nın Akyazı ilçesi D-100 kara yolunda iki otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

D-100'de iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Sakarya’nın Akyazı ilçesi D-100 kara yolunda iki otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

D-100 kara yolu Mudurnu Köprüsü üzerinde meydana gelen kazada, A.F.M. idaresindeki 54 AGA 579 plakalı otomobil ile İ.E.A. yönetimindeki 54 AAY 378 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralanırken, durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan müdahalenin ardından yaralılar hastaneye sevk edildi.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.