D-100'de kaza: 1 ölü, 2'si ağır 3 yaralı

Sakarya’nın Hendek ilçesi D-100 kara yolunda iki otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 2’si ağır 3 kişi yaralandı.

Kaza, D-100 Karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Sezgin Alaylı idaresindeki 54 ADY 450 plakalı otomobil ile A.İ. idaresindeki 54 ANY 645 plakalı Honda marka otomobil çarpıştı. Meydana gelen kazada Sezgin Alaylı olay yerinde hayatını kaybederken A.İ. (34), K.P. (22) M.K.İ. (25) yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında yaralılar hastaneye sevk edildi. A.İ. ve K.P.’nin sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Olay yeri polislerinin yaptıkları incelemenin ardından ise Sezgin Alaylı’nın cenazesi hastane morguna sevk edildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.