D-100'de otomobil, hafif ticari araca çarptı

Kocaeli’de D-100 Gebze geçişinde otomobilin hafif ticari araca çarpması neticesinde kaza meydana geldi. Çarpışmanın şiddetiyle hafif ticari araç bariyerlere çarparak durabildi.

Kaza, Gebze ilçesi D-100 kara yolu İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Batuhan A. idaresindeki 34 LG 4683 idaresindeki otomobil, sürücünün hakimiyeti kaybetmesiyle B.S. 34 RED 39 plakalı Fiat marka hafif ticari araca çarparak durabildi. Hafif ticari araç ise çarpışmanın şiddetiyle yol kenarındaki bariyerlere çarparak durdu. Kaza, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hafif ticari araçta yolcu olarak bulunan A.A. ve S.A. isimli iki vatandaş ambulansta tedaviye alındı. Durumları iyi olan iki yolcunun ambulansta tamamlanan tedavilerinin ardından hastaneye götürülmelerine gerek görülmedi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.