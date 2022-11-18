D-100'de yolcu indiren halk otobüsüne otomobil çarptı: 4 yaralı

Kocaeli’nin Dilovası ilçesi D-100 Karayolu’nda yolcu indiren özel halk otobüsüne arkadan gelen otomobil çarptı. Kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, D-100 Karayolu İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halinde olan 06 BU 067 plakalı Tofaş marka otomobil, D-100 Karayolu üzerinde yolcu indirmek için duran 41 J 6048 plakalı özel halk otobüsüne çarptı. Kazada otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yaralılar, tedavi edilmek üzere Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.