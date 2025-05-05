D-100 kara yolunda elektrikli bisiklet ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Sakarya’nın Erenler ilçesi D-100 kara yolunda elektrikli bisiklet ile motosikletin çarpışması neticesinde meydana gelen kazada bir kişi hayatını kaybederken bir kişi de yaralandı.

Büyükesence Mahallesi mevkii Düzce istikametinde meydana gelen kazada, plakaları öğrenilemeyen H.K. idaresindeki elektrikli bisiklet ile Emirhan Gözalan idaresindeki motosiklet çarpıştı. Meydana gelen kazada iki sürücü de savrulurken durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde gelen sağlık ekipleri Emirhan Gözalan’ın hayatını kaybettiğini belirlerken yaralanan H.K.’yi olay yerinde yaptığı ilk müdahale sonrasında hastaneye sevk etti. Olay yerinde yapılan inceleme sonrasında Gözalan’ın cenazesi Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi (SEAH) Korucuk kampüsü morguna sevk edildi. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.