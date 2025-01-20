D-100 Karayolu'nda Tehlikeli Yürüyüş: Hem Kendini Hem Trafiği Tehlikeye Attı
Sabah saatlerinde Silivri D-100 karayolunda yaşanan olayda, yalınayak yolun ortasında yürüyen bir vatandaş hem kendi canını hem de araç sürücülerinin canını tehlikeye attı.
Silivri’nin en yoğun trafiğinin yaşandığı saatlerde, D-100 karayolunda bir vatandaşın yol ortasında yalınayak yürüdüğünü gören sürücüler, şaşkınlıkla durumu izledi. Hem sürücülerin hem de kendi can güvenliğini tehlikeye atan şahıs, çevredeki vatandaşların dikkatini çekti.
Olay yerine çağrılan Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, söz konusu kişiyi ifadeye almak üzere ilçe emniyet müdürlüğüne götürdü.