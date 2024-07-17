D-100 Karayolu Şehir Geçişi Projesi Tüm Hızıyla Devam Ediyor

Silivri'de D-100 Karayolu Şehir Geçişi projesi kapsamında aydınlatma hattı kazıları ve trafik düzenleme çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Ekipleri, bu önemli projede aydınlatma, asfaltlama öncesi tretuvar çalışmaları, geometrik düzenleme ve yağmur suyu hattı dip kazı çalışmalarını titizlikle sürdürüyor.

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, çalışmaları yerinde inceleyerek ekiplerden bilgi aldı. Başkan Balcıoğlu, yaptığı açıklamada, "D-100 Karayolu Şehir Geçişi projemiz kapsamında yürüttüğümüz aydınlatma hattı kazıları ve trafik düzenleme çalışmaları son sürat devam ediyor. Aydınlatma, asfaltlama öncesi tretuvar çalışmaları, geometrik düzenleme ve yağmur suyu hattı dip kazı çalışmalarında önemli mesafe kat ettik. Bu çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte Silivri trafiği daha güvenli ve konforlu hale gelecek" dedi.

Projede yer alan ekipler, çalışmaların planlanan takvime uygun olarak ilerlediğini ve en kısa sürede tamamlanması için yoğun çaba sarf ettiklerini belirtti. Başkan Balcıoğlu, emeği geçen tüm ekiplere teşekkür ederek, projenin Silivri'ye büyük katkı sağlayacağını vurguladı.

