D-140'da kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı: 1 yaralı

Sakarya'nın Akyazı ilçesi D-140 kara yolunda kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı. Kazada araç sürücüsü yaralandı.

D-140'da kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı: 1 yaralı
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EditörEditör
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Sakarya’nın Akyazı ilçesi D-140 kara yolunda kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı. Kazada araç sürücüsü yaralandı.

Kaza, dün gece saatlerinde D-140 karayolunda F.A. idaresindeki 61 PF 320 plakalı BMW marka otomobil sürücüsünün kontrolünden çıktı. Kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı. Meydana gelen kazada yaralanan sürücü, olayın haber verilmesi üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince yapılan müdahalesinin ardından Akyazı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

D-140'da kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı: 1 yaralı
D-140'da kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı: 1 yaralı
D-140'da kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı: 1 yaralı
D-140'da kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı: 1 yaralı