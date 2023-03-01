D-140'da otomobil ile patpat çarpıştı: 2 yaralı

Sakarya’nın Akyazı ilçesi D-140 karayolunda otomobil ile patpat diye tabir edilen tarım aracının çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, D-140 karayolu Kuzuluk mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücülerinin isimleri henüz öğrenilemeyen 54 AC 474 plakalı otomobil ile patpat diye tabir edilen tarım aracı çarpıştı. Kazada iki kişi yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar Akyazı Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.