D-140'da otomobilin çarptığı 16 yaşındaki çocuk ağır yaralandı

Sakarya’nın Akyazı ilçesi D-140 karayolunda yol kenarında duran tırdan malzeme aldığı öğrenilen ve yolun karşısına geçmeye çalışan 16 yaşındaki çocuğa otomobil çarptı. Kazada çocuk ağır yaralandı.

Kaza, D-140 karayolu Kuzuluk mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yol kenarında duran tırdan malzeme aldığı öğrenilen ve yolun karşısına geçmeye çalışan 16 yaşındaki M.O.D.’ye, Y.A. idaresindeki 54 YA 320 plakalı otomobil çarptı. Kaza sonrası panikleyen tır sürücüsü de araçtan inerek yaralanan çocuğa yardıma koştu. Bu esnada tır da hareketlenerek şarampole uçtu. Ağır yaralanan M.O.D., olay yerine gelen sağlık ekiplerince Akyazı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı çocuk buradaki müdahalesinin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Çocuğun durumunun kritik olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.