D-650'de feci kaza: Alev alan otomobilde yanarak can verdi

Sakarya’nın Pamukova ilçesi D-650 karayolunda meydana gelen trafik kazasında alev alan otomobildeki sürücü ağır yaralanırken, eşi hayatını kaybetti. Yaşlı kadının otomobilin kaputunun üzerinde alevler içerisinde kaldığı anlar cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi.

Kaza, Sakarya-Bilecik D-650 karayolu Hayrettin Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Pamukova ilçe girişinde yol yapımı sebebi ile tek şeride düşen bölgede araç kuyruğu oluştu. Bu sırada Bilecik yönünde ilerlemekte olan Salim Kaba (73) idaresindeki 54 RA 250 plakalı otomobil, trafik sebebi ile önünde duran 03 BB 288 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle 03 BB 288 plakalı otomobil de önünde bulunan 06 DBG 559 plakalı araca çarparken, 54 RA 250 plakalı otomobil alev aldı. Otomobil sürücüsü Salim Kaba ağır yaralı olarak kurtarılarak hastaneye kaldırılırken, aracın kaputunun üzerine savrulan Saadet Kaba (68) ise yanarak olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza sebebi ile bir süre trafiğe kapanan karayolunda trafik akışı kontrollü olarak sağlanırken, kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kadının alevler içerisinde kaldığı anlar kamerada

Öte yandan, meydana gelen feci kazada alev topuna dönen otomobilin kaput kısmına savrulan Saadet Kaba’nın yanarak hayatını kaybettiği acı anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülere bir kişinin, “Ah Salim ağabeyim, Saadet yengem" dediği ve bölgede yaşanan panik yansıdı.