D-650'de ışıkta duran tıra arkadan çarptı, o anlar kameraya yansıdı

Sakarya’nın Pamukova ilçesi D-650 Karayolu’nda trafik ışıklarında duran içecek yükle tıra arkasından gelen farklı bir tır çarptı. Araçlarda maddi hasarın meydana geldiği ve içeceklerin yola savrulduğu kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Sakarya-Bilecik D-650 Karayolu Mekece Mahallesi mevkiinde bulunan trafik ışıklarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bilecik istikametine doğru seyir halinde olan ve kırmızı ışıkta duran 54 AAH 023 plakalı içecek yüklü tıra, arkasından gelen 42 ACP 530 plakalı tır çarptı. Çarpmanın etkisi ile tırdaki içeceklerin bir kısmı yola savruldu. Durumun haber verilmesi üzerine tedbir amaçlı bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Şans eseri herhangi bir yaralananın olmadığı kazada araçlarda maddi hasar meydana geldi. Kaza sebebi ile istikamette bir süre tek şeritten kontrollü şekilde sağlanan trafik, araçların kaldırılması ile normal seyrine döndü.

Öte yandan, kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kırmızı ışıkta bekleyen tıra, arkasından gelen tırın çarptığı anlar yer aldı.