D-8 Genel Sekreteri Büyükelçi Imam: 'Sekiz ülkenin ticaret hacminin 2030 yılında 500 milyar dolar seviyesine yükselmesi hedefleniyor'

D-8 Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri Büyükelçi Isiaka Abdulkadir Imam, sekiz ülkenin ticaret hacminin 2030 yılında 500 milyar dolar seviyesine yükselmesinin hedeflendiğini belirterek, Türk iş adamları ile bazı ortaklıklar kurabileceklerini düşündüğünü söyledi.

D-8 Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri Büyükelçi Isiaka Abdulkadir Imam, Teşkilat Direktörü Pakistanlı diplomat Ahmar Ismail ve Dış İlişkiler ve Ticaretten Sorumlu Direktör Punjul Setya Nugraha ile birlikte ATO Başkanı Gürsel Baran’ı makamında ziyaret etti. Baran’a ATO Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Ömer Çağlar Yılmaz’ın eşlik ettiği ziyarette konuşan Büyükelçi Imam, D-8’in üye ülkeler arasındaki ticareti geliştirmeyi, tarım, enerji, ulaşım, eğitim, sağlık, turizm ve bilişim alanlarında çalışmalar yapmayı amaçladığını ancak kuruluşundan bu yana geçen 25 yıllık süreçte bu hedefe tam olarak ulaşılamadığını söyledi. D-8 üyesi ülkelerin kendi aralarında ticareti geliştirmek için “Tercihli Ticaret Anlaşması” hazırladığını, yedi ülkenin onayladığını, onaylamayan tek ülke olan Mısır’ın da onayının ardından yürürlüğe gireceğini kaydeden Büyükelçi Imam, “Sekiz ülkenin ticaret hacminin 2030 yılında 500 milyar dolar seviyesine yükselmesi hedefleniyor. 2030 yılı öncesi bu rakama ulaşacağımıza inanıyorum” dedi.

Bu hedefe ulaşabilmek için sivil toplum kuruluşlarının özel sektörü söz konusu ülkelerle ticaret yapmaya yönlendirmesi gerektiğini ifade eden Imam, “Ankara Ticaret Odası ile işbirliği çerçevesi oluşturup, D-8 algısını güçlendirip pekiştirmek için bazı ortaklıklar kurabileceğimizi düşünüyoruz” dedi.

Baran’ın yerel para birimiyle ticarete değinmesi üzerine de Direktör Ahmar Ismail, ülkelerin kendi para birimiyle alım satım yapacağı, yerel para birimlerinin birbirine dönüşeceği bir ödeme sistemi üzerinde bütün ülkelerin merkez bankalarının çalışma yaptığı bilgisini verdi.

ATO Başkanı Baran, D-8 ülkelerinin aynı zamanda İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi olduğunu hatırlatarak, dünya gündeminde pek çok sıkıntının yaşandığı, hammadde, gıda ve enerji tedarik sıkıntılarının devam ettiği bu süreçte D-8 Ekonomik İşbirliği Teşkilatı üyesi ülkelerin birbirine kenetlenmesi gerektiğine dikkat çekti. D-8 Ekonomik İşbirliği Teşkilatı’na üye ülkelerin Gayri Safi Milli Hasıla toplamının 4 trilyon dolar, dış ticaretinin ise 1,6 milyar dolara yaklaştığını belirten Baran, “Üç kıtada yer alan sekiz ülkenin Gayri Safi Milli Hasılası ile dış ticaret verileri örtüşmüyor. Sekiz ülkenin arasındaki ticaret rakamı olması gereken düzeyde değil. Bu potansiyeli geliştirmek için Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın daha önceden önerdiği gibi yerel para birimleriyle ticaret yapılan sistemi hayata geçirmeliyiz. Bu gelişmeyle ticaretin kolaylaşması üyelerimizi motive edecektir” diye konuştu. Baran, ayrıca sekiz ülkenin ticaret ve sanayi odaları aracılığıyla iş adamlarının bir araya getirilebileceğini kaydetti.

Ankara Ticaret Odası ve Ankara ekonomisi hakkında bilgi veren Baran, Ankara’dan yurt dışına direkt uçuşlar konusunda çalışma yaptıklarını hatırlatarak, bundan sonraki çalışmalara D-8 ülkelerini de dahil edebileceklerini söyledi. Baran, D-8 üyesi ülkelerle ticareti geliştirmek için Ankara Ticaret Odası olarak her türlü katkıyı sağlayacaklarını sözlerine ekledi.