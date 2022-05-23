D vitamini kullanımı dişlerde çürük oluşumunu engelliyor

Pandemi ile hayatımızda daha da önemli bir konuma yerleşen D vitamini kullanımının diş çürüklerinin engellenmesinde de önemli bir yere sahip olduğunu söyleyen Doç. Dr. Fatıma Betül Baştürk, dişlerde çürük oluşumunun nasıl engellenebileceğini anlattı.

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  • 23.05.2022 10:13
  • Güncelleme: 23.05.2022 10:57
D vitamini kullanımı dişlerde çürük oluşumunu engelliyor
SHA Silivri Haber Ajansı - SHA Editör

Diş çürüğü oluşumu, kişinin beslenme tarzından tükürüğünün kalitesine kadar pek çok değişkene bağlı olduğuna değinen İstanbul Gelişim Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Fatıma Betül Baştürk, D vitamini kullanımı ile ağız sağlığının korumanın yollarını anlattı.

D vitamini takviyesinde ilk on üç yaş çok önemli

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İnsan sağlığı için oldukça önemli olan D vitamini birçok sağlık sorunuyla mücadelede de etkin rol almakta. D vitamini değerlerinin düşük olduğu kişilerde ağız bakımı da yeterli değilse çeşitli diş eti ve diş rahatsızlıkları meydana geldiğini ifade eden Doç. Dr. Fatıma Betül Baştürk, hamilelerde de D vitamini eksikliğinin, ileriki dönemlerde çocukta mine dokusundaki yapım yetersizliğine bağlı olarak çürüğe yatkınlığı artırdığını vurguladı.

Doç. Dr. Fatıma Betül Baştürk, “Son yıllardaki Covid-19 salgınıyla beraber, D vitamininin adını daha çok duymaya başladık. D vitamini, yağda çözünen bir vitamindir. Ülkemizde de eksikliği sık görülmektedir. D vitamini eksikliği yaşayan anne adayları hemen ümitsizliğe kapılmamalıdır. Yaşamın ilk 13 senesinde, D vitamini seviyesinin yeterli düzeyde olması çürük riskini yüzde 47 oranında azaltmaktadır” dedi.

Son olarak 13 yaş sonrasında D vitaminin eksikliğine bağlı olarak diş eti ve implant çevresi hastalıklarının görülme sıklığı arttığını belirten Baştürk, düzenli aralıklarla D vitamini değerlerinin ölçülmesi gerektiğine ve gerek görüldüğü takdirde doktor kontrolünde takviye alınmasının önemli olduğunun altını çizdi.

İHA

SHA Editör
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