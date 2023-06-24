D100'de kaza, trafik çift yönlü durdu: 10 yaralı

Sakarya’nın Akyazı ilçesi D100 Karayolunda iki otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 10 kişi yaralandı. Kaza sebebi ile Ankara ve İstanbul istikametlerinde trafik durdu.

Kaza, D100 Karayolu Akyazı ilçesi Gebeş mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yapım çalışması bulunan Mudurnu Köprüsü üzerinde 34 GSD 625 plakalı otomobil ile 34 BSB 740 plakalı otomobil çarpıştı. İlk belirlemelere göre çarpışmanın etkisi ile savrulan otomobillerde bulunan 10 kişi yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık, jandarma ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yaralıları ambulansa alarak en yakın hastaneye kaldırdı. Kaza sebebiyle kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Yol çalışması sebebi ile her iki istikamette de trafik durdu.

Araçların yoldan kaldırılma çalışmaları sürüyor.